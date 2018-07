Radost v Moskvě, kritika doma. Trumpova náklonnost k Putinovi rozlítila i řadu republikánů

Trumpova slova o tom, že nevidí důvod, proč by se Rusko vměšovalo do amerických voleb, znepokojila bývalého šéfa CIA Johna O. Brennana. Ještě v neděli Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton v televizi ABC News tvrdil, že Trumpova administrativa velmi problematicky vnímá ruské vměšování do voleb. „Dnes ale Trump po boku Putina řekl, že nevidí žádný důvod, proč by Rusko do voleb v roce 2016 zasahovalo,“ napsala na Twitteru reportérka ABC Meridith McGrawová. Vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů USA Nancy Pelosiová poznamenala, že Putin na Trumpa něco musí mít, jinak by se takto americký prezident nemohl chovat. „Dnes takzvaný americký lídr ostudně selhal, neboť se nedokázal postavit člověku, který stál v čele útoků,“ napsala na Twitteru Pelosiová s odkazem na 12 Rusů, které USA minulý týden obvinily z hackerských útoků a snah ovlivnit americké prezidentské volby v roce 2016. „Vážně, co na něj Putin má, že se Trump tak bojí?“ dodala. Arizonský republikánský senátor Jeff Flake již před summitem vyjadřoval pochybnosti, zda Trump setkání s ruským prezidentem zvládne. „Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím amerického prezidenta vedle ruského, jak bude obviňovat Spojené státy z ruské agrese. Je to zavrženíhodné,“ uvedl Flake.

Odkaz USA obvinily 12 ruských agentů z hackerského útoku před volbami

Pytam poważnie prezydenta @AndrzejDuda i kierownictwo @pisorgpl: czy naprawdę gotowi jesteście zawierzyć bezpieczeństwo Polski komuś, kto bardziej wierzy Putinowi niż FBI? — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) July 16, 2018 For the president of the United States to side with President Putin against American law enforcement, American defense officials, and American intelligence agencies is thoughtless, dangerous, and weak. The president is putting himself over our country. — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 16, 2018 I ukrajinští diplomaté, politologové i aktivisté si všímají toho, že Trump se během tiskové konference vůbec nezmínil o Ukrajině. V uplynulých dnech přitom několikrát uvedl, že chce s Putinem hovořit rovněž o této problematice. Ruská anexe Krymu je totiž jedním z důvodů nynějších velmi chladných vztahů mezi Západem a Ruskem. Tajné služby USA trvají na závěru, že Rusko podkopávalo volby Americké tajné služby trvají na svých závěrech, že Rusko se vměšovalo do předloňských prezidentských voleb ve Spojených státech a že se snaží podkopat americkou demokracii. V prohlášení to podle agentury Reuters uvedl šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats. „V našem posudku o vměšování Rusů do voleb v roce 2016 a jejich pokračujícím a všudypřítomném úsilí podkopat naši demokracii jsme se vyjádřili jasně,“ uvedl Coats. Dodal, že americké rozvědky budou nadále poskytovat pravdivá a objektivní zpravodajská hodnocení.

přehrát video Putin a Trump k summitu v Helsinkách Zdroj: ČT24

Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na USA v září 2001 a Coats ji od loňského března zastává jako v pořadí pátý. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Rusové mají summit za své vítězství Ruské reakce jsou veskrze pozitivní, uvedl zpravodaj ČT Miroslav Karas. „Například šéf zahraničního výboru Rady federace Kosačov řekl, že bylo dosaženo všeho, co bylo v dané chvíli možné,“ citoval politika novinář. Sdělovací prostředky v Rusku píší o schůzce rovnocenných partnerů, sdělil dále Karas. Podle předsedkyně horní komory ruského parlamentu Valentiny Matvijenkové je „velmi dobrým znamením“, že USA a Rusko odstartovaly dialog. „Toto setkání má obrovský význam pro svět, pro globální stabilitu,“ poznamenala ruská politička. Trumpova slova se líbila i židovskému státu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po summitu ocenil, že Moskvě i Washingtonu jde o bezpečnost Izraele. Pokud by došlo k domluvě o kontrole zbrojení, bylo by setkání úspěchem, uvedla ještě před schůzkou šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. „Myslím, že na to čeká celý svět a je to něco, co mají oba pod přímou kontrolou,“ komentovala setkání státníků ve finském hlavním městě. EU má podle ní jasno v tom, kdo je přítel a kdo je strategický protivník. Reagovala tak na vyjádření prezidenta Trumpa, který Evropu označil – především v souvislosti s obchodními vztahy – za protivníka USA.

Historický moment, míní Babiš Podle předsedy nové české vlády je důležité, že začal dialog. „Z pohledu mezinárodních vztahů bylo dnešní setkání Trump–Putin historickým momentem. Po letech nepřátelství přichází dialog, a to je strašně důležité pro celý svět i pro nás v Evropě. Všechna témata, o kterých spolu tito dva vrcholní představitelé mluvili, jsou velmi důležitá. Denuklearizace, nukleární program Íránu, řešení dlouhotrvajícího konfliktu na Korejském poloostrově, samozřejmě spolupráce v Sýrii a ekonomická spolupráce,“ uvedl český premiér Andrej Babiš (ANO). „Od prezidenta Putina také konečně zaznělo, že běženci ze Sýrie by se měli vracet zpátky do své země. To my říkáme několik let. Upozorňuji na to celou dobu, že právě společný postup USA a Ruska v Sýrii může tento konflikt vyřešit. Takže ano, nový dialog dvou nejvlivnějších prezidentů světa je dobrá zpráva. Pokud v tom budou pokračovat, jejich spolupráce je pro svět a řešení spousty konfliktů nutná,“ dodal Babiš.

přehrát video Události: Studená válka skončila, zaznělo na summitu v Helsinkách