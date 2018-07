Mayová mě neposlechla, špatný brexit zhatí naši obchodní dohodu, varoval Trump v Británii

Šéf Bílého domu prý lituje odchodu Johnsona a doufá, že se do vlády jednoho dne vrátí. „Chovám k němu velký respekt. Zjevně mě má rád a říká o mně velice hezké věci,“ prohlásil americký prezident, podle něhož by Johnson byl skvělý premiér. Na otázku, zda by měl exministr zahraničí nahradit v úřadě Mayovou, Trump odvětil: „No, nesnažím se je štvát jednoho proti druhému.“

Pozvánka na čaj od královny

Na brexit zřejmě dojde i během pátečního setkání. Trump s Mayovou nejdříve navštíví na zatím neupřesněném místě základnu zvláštních jednotek, kde pro ně bude připravena ukázka britských ozbrojených sil. Poté odjedou do premiérčina venkovského sídla Chequers, kde budou diskutovat o mezinárodních otázkách. Připojí se k nim nový britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Jednání v Chequers, kde je plánován i pracovní oběd, završí společná tisková konference.

Odpoledne Trump s Melanií, která do té doby bude mít vlastní program připravený premiérčiným manželem Philipem Mayem, navštíví královnu, jež prezidentský pár pozvala na čaj na hrad Windsor.