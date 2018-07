Posílíme ostrahu hranic a uděláme pořádek v azylové politice, plánují ministři vnitra EU

Jednání v Innsbrucku bylo prvním setkáním ministrů vnitra po unijním summitu, na kterém došlo k základní dohodě o budoucí podobě evropské migrační politiky. Právě šéfové resortů vnitra jsou odpovědní za její naplnění, upozornil zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

Ministři Herbert Kickl, Horst Seehofer a Matteo Salvin se označili za „koalici aktivních“ a potvrdili svůj společný tvrdý postoj vůči migraci. Rakouský ministr Kickl poznamenal, že trio chce „vyslat jasný vzkaz světu, a zvláště pašerákům, že v budoucnu už nebude možné a nemělo by být možné vkročit na evropskou půdu, jestliže nemáte právo na ochranu“.

„Pokud chceme zachránit Schengenský prostor, potřebujeme systém, který vydrží i během krize,“ dodal rakouský hostitel setkání. Prvotní snahou EU by podle něj mělo být dosažení takzvané „Bezpečnostní unie“, a to do roku 2020. Předpokládá to posílení vnější hranice EU a pořádek v azylovém systému.

Seehofer: Věci se daly do pohybu

Podle Seehofera „koalice aktivních“ usiluje o evropská řešení, ale je si vědoma toho, že to bude „herkulovský úkol“. Německý ministr vnitra také řekl, že v jednáních o reformě migrační politiky EU se díky Německu, Itálii a Rakousku „daly věc do pohybu“.

Podle Kickla jsou „věci poměrně jednoduché“. Všichni tři ministři podle něj chtějí udělat pořádek v oblasti, v níž „příliš dlouho panoval jistý nepořádek“.