Masakry na Volyni a v Haliči stály život desetitisíce lidí. Po 75 letech zatěžují vztahy Polska a Ukrajiny

Češi přišli do Volyně v 60. letech 19. století, kdy ruská carská vláda lákala do oblasti přistěhovalce na levnou nevyužitou půdu. Do tehdejší Volyňské gubernie odešlo za lepším na 16 tisíc Čechů z Lounska, Žatecka a Rakovnicka, kteří tam v roce 1871 založili obec Český Malín.