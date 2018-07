Merkelová a Orbán se přeli, co je humanita. Společnou řeč nenašli

Ke sporu ohledně vracení migrantů do první země EU, přes niž do Unie přišli, Orbán řekl, že Německo by mělo posílat migranty zpět do Řecka. Dodal, že Maďarsko je připraveno, že diskuse o tomto problému bude dlouhá. Ujistil, že i tak se jeho země bude snažit o úzkou spolupráci. Rozdílné názory podle něj nemohou zabránit dvěma zemím, aby hledaly nové příležitosti pro spolupráci.

Viktor Orbán přijel do Berlína poprvé od roku 2014. V rámci EU patří mezi nejhlasitější kritiky kancléřky Merkelové a její migrační politiky.