Věřících Poláků o 2 miliony ubylo, homosexualita už není tabu

Varšava - Polští sociologové hlásí velké změny v tamní doposud silně konzervativní společnosti. Nové výsledky varšavského sociologického centra CBOS ukazují, že začlenění země do Unie postupně přináší do polské společnosti menší religiozitu. Za posledních 10 let klesl počet věřících o dva miliony. Poláci jsou navíc tolerantnější k osobám jiného než katolického vyznání nebo homosexuálům.