V Kralupech nad Vltavou hoří sklad, hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň

Oheň vznikl kolem 14:00. Zasáhl celou budovu včetně střechy. Mluvčí hasičů uvedla, že jde o skladovací halu společnosti Nowaco. Na místě zasahují desítky hasičů z Kladenska, Mělnicka i z Prahy.

„Je to rozděleno do čtyřech požárních úseků,“ dodala mluvčí. Pracuje na nich 14 jednotek hasičů. Pod kontrolou zatím požár není, uvedla. Hasiči přijeli i s výškovou technikou. Silnice před skladem je uzavřena. Zásah potrvá minimálně do nočních hodin.

Požár haly firmy Nowaco v Kralupech. #pozarkralupy pic.twitter.com/9nD42VEoxB — Kralupy nad Vltavou (@mestokralupy) November 19, 2020

Podle starosty města Marka Czechmanna (za STAN) neunikly žádné nebezpečné látky. „Občanům však nyní doporučujeme, aby nevětrali,“ informoval obyvatele Kralup starosta.