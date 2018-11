Jiří Korec se stal nejmladším primátorem Zlína. Zaměří se na údržbu města a rozvojové investice

Ve věku 32 let se zařadil mezi nejmladší české primátory. Například před čtyřmi lety se stal primátorem Mostu tehdy třiatřicetiletý Jan Paparega (ProMOST), v Praze pak zvolili v červnu 2013 do čela města Tomáše Hudečka (TOP 09), kterému bylo 34 let.

Zlín čeká revize velkých projektů

Zástupci hnutí Zlín 21 uvedli, že by byli rádi konstruktivní opozicí, požadují ale podklady. Poukázali na to, že při volbě radních neznali jejich priority. Jiří Korec řekl, že programové prohlášení vznikne do dvou měsíců. Radnice chce podle něj dokončit rozpracované rozvojové projekty, jako je dopravní terminál či rekonstrukce Velkého kina. „Chceme udělat revizi všech velkých projektů,“ řekl Korec a dodal, že radnice bude hledat možnosti financování velkých projektů a chce je rozložit do všech čtyř let.