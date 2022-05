Lidé z Bohdanivky přišli o otce, syny, manžele i bratry. Kam je Rusové odvedli, nevědí

Valentyna Bobková den za dnem čeká, až se její manžel a syn vrátí domů. „11. března jsem jim volala a Kolja řekl jen: 'Počkej…' A to bylo vše. Vůbec nevím, co se s nimi mohlo stát. Mouše by neublížili. Jsou tak hodní…“ řekla.

Několik dní předtím obec obsadili ruští vojáci. Když se toho dne vrátila Valentyna Bobková domů, sousedé jí řekli, že jejího muže a syna odvezli. „Chci, aby mi je vrátili. Nebo aspoň řekli, kde jsou. Proč mé chlapce ukrývají? Takhle nemohu žít…“

Není to ojedinělý příběh. Přes ulici a za rohem žijí další rodiny ve strachu o život svých blízkých. Julia Vasylenková viděla, jak ruští vojáci násilím odvádějí otce jejích dětí. Teď jí zbylo jen album fotografií. „Jsou to skřeti. Odvedli nám tátu a další muže a zničili domky, které jsme vlastníma rukama budovali. Přitom jsme mírumilovní lidé,“ nechápe Julia Vasylenková. Ulevilo se jim, že vesnicí už neprojíždějí ruské tanky. Znamená to ale, že se nemají koho zeptat, kam jim muže odvezli.