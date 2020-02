Ptát se politika na sexuální orientaci? Rozhodně ne, říká novinář Titlbach

Mezi novináři se jedním z nejdiskutovanějších témat týdne stal rozhovor s Petrem Pellegrinim ve slovenském časopise Plus 7 dní. Jedna část v něm totiž chybí – ta, ve které se redaktor zeptal na jeho sexuální orientaci. Otisknout otázku odmítl vydavatel týdeníku, který patří do skupiny Penta. Podle něj to nařídil sám Pellegrini. Šéfredaktorka Katarína Šestiaková okamžitě zareagovala výpovědí.