Novinář Rožánek o volbě do mediálních rad: Kontroverzní jména odvádí pozornost

Tři dny, od rána až do večera. Neuvěřitelných 33 hodin. Tak dlouho trval maraton slyšení kandidátů do rad Českého rozhlasu a České televize. Novináři byli u toho – jen jeden ale zůstal po celou dobu – mediální analytik Filip Rožánek. „Zákon říká, že kandidovat do rozhlasové a televizní rady může úplně kdokoliv. Možná jsou poslanci alergičtí na odborníky, kteří akademicky sledují média,“ komentuje analytik.