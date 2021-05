Firma s možnými vazbami na Rusko nabízí francouzským influencerům peníze za šíření dezinformací o vakcínách

Finanční odměna za kritiku vakcíny. Takovou nabídku dostalo několik francouzských influencerů. Za částku dva tisíce eur měli vyzdvihovat přínos vakcíny AstraZeneca s tím, že video nemělo vypadat jako reklama.

„Chtěl jsem vědět, kdo je zadavatel, ale dostal jsem odpověď, že klient si přeje zůstat inkognito,“ říká francouzský influencer LeoGrasset. Ve svém videu měl tvrdit, že po podání vakcíny Pfizer se umírá třikrát častěji než po AstraZenece – tato společnost se od celého případu distancovala.

Za nabídkou stojí zřejmě reklamní agentura sídlící v Londýně, ale stopy vedou podle francouzské televize France 2 do Ruska. „Je to ubohé, nebezpečné a nezodpovědné a nefunguje to. Francouzi jsou v této zdravotní krizi dostatečně inteligentní a nenechají se ovlivnit,“ říká ministr zdravotnictví Olivier Véran.