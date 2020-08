Tunisko začne vyžadovat test na koronavirus. Dovolené s cestovní kanceláří se netýká

Do Tuniska bude nutný negativní test na koronavirus, a to pro cesty ze všech zemí. Informovala o tom na Twitteru tuniská tisková agentura TAP, podle níž to oznámil tamní ministr zdravotnictví. Později se vyjasnilo, že do Tuniska budou Češi nadále moci cestovat s cestovními kancelářemi bez testů na covid-19. Individuální program v zemi nebude možný.