Blog: „Bude to nepříjemné, ale dá se to vydržet.“ Jak jsem se cítila při vyšetření na koronavirus

Teď je mi sice o něco lépe než po příletu z Filipín, ale dobře se necítím. Trvá to už přes 14 dní. Volala jsem proto znovu své lékařce. Ptala se mě na příznaky. Odpovídám, že mám stále kašel, jsem unavená, smrkám a bolí mě hlava. Domlouvám se s ní na vypsání žádanky pro testování na COVID–19.

Další otázka směřuje k tomu, zda jsem si zjistila, kde jsou v Praze odběrová místa. Ano, zjistila. Jsou to: Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice na Bulovce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také už EUC laboratoře (informace jsou přehledně zde).

Lékařka mi sděluje, že vypisuje žádanku elektronicky. Mohu si vybrat místo, kam se dostavím, ale mám tam nejdříve zavolat. Každé zařízení má jiný systém – někde si vystojíte frontu, někde vás vezmou v objednanou hodinu.

Používat MHD bych neměla

Lékařka apeluje na to, abych zvolila nejbezpečnější dopravu do místa odběru a také na to, abych si vzala všechny ochranné pomůcky. Nejlepší je to vlastním autem. Jelikož ale auto nemám, budu muset po svých, nebo na kole. Nedoporučuje se jet MHD. Poslední možností je pak odběrová sanitka.

Vybírám si tedy místo, které mám nejblíže a s nejlepší dostupností. Moje volba padla na odběrové místo Ústřední vojenské nemocnice. Oblékám se a připravuji k odchodu. Nezapomínám na roušku, brýle, rukavice a antibakteriální gel. Dále samozřejmě peněženku s doklady a klíče.

Přicházím k Ústřední vojenské nemocnici. Na odběrové místo vedou viditelné ukazatele od hlavní silnice a od parkoviště. Přibližuji se k přijímacímu okénku odběrového místa. Před ním stojí cca 10 lidí. Na plotě visí oznámení o dodržování bezpečné vzdálenosti 2 metry. Další oznámení informuje, že lidé, kteří žádanku nemají, zaplatí za test 2900 korun, a to pouze kartou (bezkontaktně).