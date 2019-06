Spolehlivost a rychlost má přednost před nízkou cenou. Vodní kanál by podle odborníka velké využití nenašel

Měl by podle vás stát investovat do kanálu Dunaj–Odra–Labe a tolik peněz?

Když naprší, tak určitě. Problém toho kanálu není v tom, jestli zboží bude, nebo nebude. Ale jestli bude kanál splavný. Vede přes vrchovinu a tam je vody málo. Přečerpáváním komor by vodu zajistit mohlo. Ta studie je na vodě, nebo spíš na suchu.

Já vám řeknu jiné číslo. Ten kanál má být 400 kilometrů dlouhý. Do Hamburku je cesta poloviční a zboží tam jede čtyři až pět dnů. Zboží, které takto nepospíchá, ale v Evropě není. Ten kanál by byl využitelný na štěrky, stavební materiál, ale hotové zboží a polotovary ne. Myslím si, že je potřeba zpracovat studii o tom, které zboží se po kanále převážet dá. Ta voda má ještě tu nepříjemnou vlastnost, že neteče všude a musí být také napojena na silniční dopravu.

To číslo ukazuje, s jakými údaji pracovala ta studie, která chtěla kanál pochválit. Pět tisíc kamionů, to je sto tisíc tun zboží denně. Sto tisíc tun tak nespěchavého zboží není. Většina té přepravy jsou rychlé přepravy do přístavů a ty se na vodu nepustí.

Je reálné, že by ze středoevropských silnic zmizelo těch pět tisíc kamionů denně, tak jak počítá studie?

Já si to nemyslím. Předpokládám, že je tady řada dalších důležitějších staveb, jako například železnice. Já jsem ekonom, za slovem „výhodná“ vidím peníze, návratnost v reálném čase. Ten kanál může mít funkci ekologickou nebo rekreační, ale obávám se, že výhodnost je až na posledním místě.

Kdyby se stavěla jen ta Dunajsko–Oderská větev, mělo by to význam?

Tak ta by asi smysl měla. Ta by sbírala obvod severní Moravy a naše cesta by se napojila na tu Dunajskou větev, ale tam je ještě méně vody než v Čechách.

Kam tedy ta logistika směřuje?

Zboží si svoji cestu najde. Když je jeden systém zvýhodněn, tak se tam zboží vrhá. Ale pokud máte přepravu levnou, ovšem pomalou, tak se to nevyplatí. Logistika bude nadále řešit otázku spolehlivosti a rychlosti než objemu a nízké ceny.

Jaké by podle Vás byly výhody a nevýhody kanálu?

Nevýhody – velká investiční náročnost, dlouhý investiční horizont a neznámá využitelnost z hlediska přírodních podmínek. Asi by se pozitivně změnilo klima, pro rekreaci by byl kanál vhodný, ale to nevidím důvod, proč investovat tolik peněz.