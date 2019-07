Proměny festivalového vizuálu: Od servírky po prasátko

V roce 2002 si zas organizátoři docela troufli, když poutač na tehdejší ročník spíš připomínal reklamu na varieté. Z plakátu tehdy vyskakovali rozjaření Tros Sketos, tedy výtvarníci František Skála, Jaroslav Róna a Aleš Najbrt. Studio posledního jmenovaného se o vizuál přehlídky stará od 47. ročníku. Převážně minimalistické pojetí si diváky získalo především o dva roky později: číslem 49 proměněném v prasátko.

Nejen tyto proměny festivalového vizuálu za poslední čtvrtstoletí si připomeňte ve videu výše. Pokud by vás zajímaly i plakáty k českým filmům, pak právě jim se až do konce srpna věnuje výstava v Muzeu Karlovy Vary. Zaměřuje se na plakáty z let 1931 až 1948.