Evergreen Thermal aneb „Ten barák potřebuje zásadní opravu“

Opravené promítací sály, červený koberec, záře reflektorů. Jenže – jak říká Jiří Bartoška – je to „potěmkiáda“, stačí udělat čtyři kroky mimo festival „a tam je vidět, že ten barák potřebuje zásadní opravu“. Řeč je o hotelu Thermal, hlavním dějišti přehlídky, s níž se do Varů každý rok vrací i debaty o čím dál zoufalejším stavu budovy, vystavěné na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století podle návrhu manželů Machoninových. Hotel vlastní stát a je ve správě ministerstva financí. Aktuální slib zní: do příštího ročníku bude rekonstruováno více než sto pokojů a napřesrok by si hosté konečně mohli zaplavat i v bazénu.