Chcete se projít v kulisách Hry o trůny? Vyrazte do Dubrovníku

Že filmová turistika vynáší, dobře vědí na Novém Zélandu. Díky třídílné dobrodružné fantasy sérii Pán prstenů stoupl mezi lety 2000 a 2006 počet zahraničních návštěvníků z 1,5 na 2,5 milionu ročně. Po poklesu zájmu teď Středozemě díky trilogii o putování hobita Bilba Pytlíka ožívá (a hlavně vydělává) znovu.

Bájné Tolkienově říši nicméně přibyl silný konkurent. Milovníci fantasy nejvíc touží navštívit fiktivní kontinent Západozemí, kde se odehrává americký televizní seriál Hra o trůny (Game of Thrones) z produkce HBO. Do některých lokací se mohou podívat například v chorvatském Dubrovníku, a to i s průvodcem.