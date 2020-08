V ambulancích a lékárnách Zlínského kraje musí lidé nově nosit roušky

Povinné nošení roušek se nevztahuje na děti do dvou let věku nebo lidi s poruchou intelektu a duševní poruchou.

Jedno nové ohnisko nákazy se o víkendu objevilo v Uherskohradišťské nemocnici, kde jsou covidem-19 nakažení tři pacienti a třináct zaměstnanců oddělení rehabilitace. „Personál je v domácí karanténě, je bez příznaků nebo má jen mírné příznaky onemocnění. Stejně jsou na tom tři pacienti, u kterých se nákaza prokázala a kteří byli z rehabilitačního oddělení přeloženi na infekční lůžka,“ řekl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

V nemocnici není uzavřeno žádné oddělení

Nákaza se u pacientů potvrdila o víkendu, testy ji do pondělí prokázaly i u deseti zaměstnanců, v úterý přibyl jeden pozitivně testovaný zaměstnanec, do středy další dva. Nemocnice se rozhodla otestovat asi stovku pracovníků. „Nyní máme otestovaných všech sto lidí, vzhledem k dvěma novým případům se budou trasovat jejich kontakty a budou se tak asi ještě testovat další lidé,“ uvedl Havrlant a dodal, že výsledky by měly být známy v pátek.

V nemocnici není uzavřeno žádné oddělení, na rehabilitačním oddělení jsou nadále pacienti, ale nepřijímají se noví. Nedělají se také plánované operace velkých kloubů, protože by pacienti poté neměli kam být přeloženi. Akutní péče však není omezena.

Na svatbě se nakazilo 11 lidí

Druhým ohniskem nákazy v kraji je svatba, která se konala na Uherskohradišťsku, nakazilo se zde jedenáct lidí. „Nadále probíhá trasování osob v rizikovém kontaktu. Epidemiologickou situaci nadále monitorujeme,“ uvedla Vendula Ševčíková z krajské hygienické stanice.

Aktuálně je ve Zlínském kraji 184 nemocných lidí, což je o 22 více než v úterý. Hygienici tam evidují od začátku pandemie 669 případů covidu-19, z toho čtyři lidé v souvislosti s onemocněním zemřeli a 481 se vyléčilo.