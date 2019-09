„Co jiného bychom mohli vymyslet?“ Baťův odkaz přilákal na konferenci do Zlína stovky byznysmenů

Před 125 lety stvrdily úřady razítkem budoucímu zlínskému továrníkovi Tomáši Baťovi založení obuvnické dílny. Byl to první krok k vybudování kolosu Baťa. Principy podnikání, které vynesly Baťovo jméno do celosvětového povědomí, si ve středu připomněly více než tři stovky byznysmenů na konferenci Baťův odkaz v Evropě, která se koná jednou za pět let. Letos se zaměřila na klíč k Baťovu úspěchu: ke spokojeným lidem.