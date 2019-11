České Švýcarsko se připravuje na otevření trasy k Dolskému rybníku. Stezku ohrožoval balvan

Jedna z překážek, která bránila návratu turistům na stezku od Královského smrku, padla tento týden. A to doslova: strážci parku poslední nestabilní kus masivu shodili ze skály. Balvan byl velký asi 1,5 kubíku a vážil přibližně 2,5 tuny. Pokud by ho strážci neodstranili, mohl by ohrozit turisty na trase pod ním.

Shození balvanu předcházely vedle dnů příprav také měsíce monitorování, které měly odhalit, kam a jak se masiv bude pohybovat. „Máme čtyři stovky měrných bodů, které v pravidelných intervalech naši kolegové odečítají a sledují pohyby skal,“ popsal mluvčí národního parku Tomáš Salov. Uvolněné kameny likvidují v parku desetkrát až patnáctkrát do roka.

Turistickou stezku od Dolského mlýna ke Královskému smrku plánují strážci národního parku otevřít v příští turistické sezoně. „Ještě v průběhu zimy a jara budeme zasahovat a trasa bude zpřístupněna až v okamžiku, kdy ten prostor bude zcela bezpečný,“ dodal geolog Národního parku České Švýcarsko Jakub Šafránek.