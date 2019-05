Pod falešným jménem tiskl kolínský radní útočné letáky o Rakušanovi. Teď ho odvolali z kontrolního výboru

Martin Herman, který je také středočeským zastupitelem a členem rady kraje, nechal anonymní leták vyrobit pod falešnou identitou, pod kterou ho i zaplatil. Po městě se jich před volbami rozneslo přes 13 tisíc a mimo jiné v nich stálo, že Rakušan zadlužil Kolín navíc o 18 milionů korun nebo že vydělává statisíce korun měsíčně, protože „sedí na mnoha židlích najednou“.

Vít Rakušan následně podal trestní oznámení na neznámého autora. Později se ukázalo, že letáky pod vymyšleným jménem tiskl tehdejší kandidát ANO na starostu Kolína Herman. Ten se k výrobě letáků přiznal na sociálních sítích a označil to za klukovinu. Policie věc odložila s tím, že nedošlo ke spáchání trestného činu.

„Nechtěl jsem to spojovat s ANO. Kdybych tam napsal Martin Herman, tak samozřejmě první, co dostanu zpátky, je, že je to kampaň ANO. Přitom to kampaň ANO nebyla, byly to myšlenky a materiály od lidí, které jsem v uvozovkách sebral na ulici,“ uvedl Herman.

Rakušan na pondělní schůzi zastupitelů uvedené informace vyvrátil, za pravdu mu dal také místostarosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín), který lživost letáku dokumentoval na základě písemných podkladů.