Požár v pardubické Explosii zranil čtyři lidi. V továrně se vznítil střelný prach

„Dvě osoby utrpěly popáleniny na více než třiceti procentech těla, byly uvedeny do umělého spánku a připojeny na plicní ventilaci. Do Prahy je transportuje vrtulník,“ uvedl mluvčí záchranky Aleš Malý. Další dva popálené převáží do Prahy sanita, jsou při vědomí.

Podle posledních informací jsou těžce popaleni dva muži. Dva maji zranění lehčí. Zachranka všechny převazi do popaleninoveho centra v Praze. #Explosia #Pardubice pic.twitter.com/utAvzqUuTO — Veronika Skřivanová (@Verouch) November 1, 2019

Podle mluvčího společnosti Vencla se krátce po sedmé hodině ráno v jedné z hal vznítil střelný prach. „Došlo k zahoření střelného prachu při jeho zpracování při výrobě. Bylo to v budově, kde se prach suší,“ potvrdil Vencl s tím, že k výbuchu nedošlo. Požár se podařilo ještě před osmou hodinou ráno uhasit.

Mluvčí krajských hasičů Venduly Horákové uvedla, že na místě neštěstí zasahovali pouze podnikoví hasiči. „Od nás tam jel jen vyšetřovatel,“ řekla.

Do ovzduší se podle informací ČT nedostaly žádné nebezpečné látky. Vedení továrny tvrdí, že žádné další nebezpečí už nehrozí. Také ustanovilo vyšetřovací komisi, která se bude vyšetřováním nehody zabývat. „Nehodu jsme oznámili báňskému úřadu, na místě je policie,“ řekl Vencl.

Provozu společnosti se výbuch výrazně nedotkl, nepracuje se pouze v té budově, kde došlo k požáru.

Mluvčí Vencl také potvrdil, že na místo neštěstí míří ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Před osmi lety zemřeli v továrně čtyři lidé

Naposledy otřásl Explosií výbuch v říjnu 2018, tehdy se nikdo nezranil. V srpnu 2017 zůstali po výbuchu při havárii lisu tři těžce zranění.

K vážné nehodě došlo v podniku 20. dubna 2011, kdy výbuch zničil dva železobetonové podzemní objekty a další budovy poškodil. V objektu se vyráběl Perunit, což je trhavina dynamitového typu, která se používá zejména na odstřel skalního masivu. Čtyři zaměstnanci firmy při havárii zemřeli.

Společnost Explosia vyrábí výbušniny a střeliva. Firma existuje od roku 1920, od roku 2002 ji stoprocentně vlastní stát. Firma vyrábí mimo jiné plastickou trhavinu Semtex.