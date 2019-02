Exstarosta České Třebové dlužil zbrojaři Rudolfovi. A tlačil město, aby podnikateli nechalo starý kryt

Exstarostovi Zedníkovi zabavil tento týden exekutor osobní auto a část vybavení bytu. Důvodem byla nesplácená půjčka od firmy patřící rodině zbrojaře Martina Rudolfa a pro někdejšího starostu by navíc nemuselo jít o jedinou komplikaci navázanou na zbrojařovy peníze.

Zedníkovi hrozí, že by mohl přijít i o post jednatele městské vodárenské společnosti. O jeho odvolání bude rada města rozhodovat za dva týdny. Současné radnici totiž vadí, že v době, kdy dlužil Rudolfovi, jednal v jeho zájmu. „Bylo to v loňském roce, byla to vyšší částka, bylo to pro nás… Nabízel zajímavý úrok, tak jsme mu půjčili,“ popsal okolnosti půjčky Rudolf.