Mariánské Lázně zjišťují, jak na tom jsou lázeňské vily a hotely. Bude se na to ptát komise z UNESCO

Západočeská města sice přihlášku k zápisu na seznam památek UNESCO podala už v lednu, práce jim ale nekončí. Lázeňská města teď pracují na evidenci toho, co jejich půvab v současnosti hyzdí, a sčítají zdevastované domy. Dokumentaci musí dokončit do dubna. Právě počet chátrajících staveb, přesný popis jejich stavu a představa, co s nimi bude do budoucna, můžou hrát v rozhodování komisařů důležitou roli.