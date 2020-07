Úředníci blokují dotace na domácí čistírny. Obávají se překročení zákonů

V Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku chybí splašková kanalizace. Odpadní vodu musí proto obyvatelé odvádět do septiku, to má podle nich ale řadu nevýhod. „Jednak člověk musí ten septik hlídat a taky někoho shánět na vyvážku, což stojí peníze,“ popsal obyvatel Kuřimské Nové Vsi Zdeněk Fikr.

Starosta by to rád změnil, klasická kanalizace s velkou čističkou odpadních vod by ale byla pro obec se 130 obyvateli moc drahá. Jako ideální řešení se proto jeví vyměnit septiky u domů za domácí čističky odpadních vod.

Úředníci: Právní předpisy nejsou správně nastavené

Ministerstvo životního prostředí na čističky dokonce poskytuje obcím dotace. I tady ale starosta narazil, a to na odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. „Domovní čistírny neberou jako centrální odkanalizování, berou to pouze jako způsob individuálního čištění. Protože vodní zákon je bohužel takto nastavený. Preferují, že centrální čištění je pouze tou centrální čistírnou,“ popsal starosta Petr Lacina (STAN).

Souhlasné stanovisko odboru přitom k získání dotace potřebuje. Úředníci na kraji ale svůj postup brání. „Dotace vyžaduje stanovisko souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, ale jelikož domovní čističky odpadních vod nejsou v režimu celostátního zákona o vodovodech a kanalizacích, nejsou zapracovány ani v tom našem plánu,“ řekla mluvčí jihomoravského úřadu Alena Knotková.

„Právní předpisy nejsou úplně korektně nastavené,“ dodala.