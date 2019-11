Místo po žebříku vraty. Brno vybudovalo vstup do unikátního vodojemu pod Žlutým kopcem

Pokud by se v budoucnu měl vodojem otevřít veřejnosti, postavil by se do něj další vstup ze strany od Tvrdého ulice, současný nový vstup by pak sloužil jako únikový východ.

Komplex tvoří tři podzemní nádrže, které jsou mimo provoz od roku 1997. Vybudovaný vstup vede do nejstarší a nejmenší z nich, cihlové nádrže z roku 1870 s rozlohou přibližně 45 krát 45 metrů a s výškou šest a půl metru. Druhý cihelný vodojem je větší, měří asi 40 krát 70 metrů a je vysoký sedm metrů, třetí vodojem tvoří dvě menší betonové nádrže vybudované na začátku 20. století.