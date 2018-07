Stížností na podvodné energetické firmy přibývá. Za odstoupení od smlouvy požadují pokuty

Prevencí je takové nabídky ihned odmítat, a když už přijde dopis, pak na něj reagovat do 14 dnů odstoupením od smlouvy. „Pokud přijde náš obchodní zástupce domů, kde má předem domluvenou schůzku se zákazníkem, tak se prokáže kartičkou, kde má fotografii a své jméno. Dotyčný člověk si může na naší zákaznické lince ověřit, že to jméno existuje a je opravdu od nás. Pokud podepíše smlouvu takhle doma, může od ní do čtrnácti dnů podle legislativy odstoupit. My ale radíme co nejdřív, aby pak nemusel platit sankce a různé poplatky za zrušení smlouvy,“ řekla tisková mluvčí E.ON Božena Herodesová.