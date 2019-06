Celníci zachytili zásilku tří tun chemikálií na výrobu drog. Výsledek by se prodal za dvě miliardy korun

Celníci z pražské Ruzyně zabrali tři tuny chemických látek, ze kterých by se dalo chemickým postupem vyrobit zhruba 1,8 kilogramu amfetaminů. Drogy by se na černém trhu daly prodat téměř za dvě miliardy korun, sdělil mluvčí ruzyňského celního úřadu Pavel Drobek. Chemikálie podle něj přiletěly do České republiky z Hongkongu, následně se měly dostat do další země Evropské unie.