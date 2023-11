Policie zasahuje na krajském úřadě v Olomouci, zřejmě kvůli dopravním zakázkám

„Mohu sdělit, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ uvedl na mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

„Vím o tom, policisté z NCOZ jsou stále tady, ráno mi volali, abych u toho byl. Pro mě je to novinka, poskytujeme součinnost, jakou NCOZ potřebuje. Má se to týkat veřejných zakázek. Je to o investicích, zřejmě o dopravních stavbách, nic konkrétnějšího nevím,“ popsal Suchánek. Doplnil, že s jeho osobou zásah kriminalistů na úřadě nemá nic společného.