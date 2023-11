Lidem z Olešnice na Rychnovsku vadí hluk ze střelnice. Chtějí, aby ji provozovatel ztišil

Desítky střelců pálí v Česticích na terče každý den. Sousedé v domech v blízké Olešnici trpí hlukem. „Není jednoho jediného dne, kdy by to tady bylo bez střelby. Ta hlučnost je překračována neustále. Velmi mě to deptá,“ svěřila se odesílatelka předžalobní výzvy Romana Bahníková.

V červnu hygienici u domu asi 300 metrů od střelnice naměřili překročení hlukového limitu o sedm a půl decibelu. „Bylo to výjimečné, jinak na spodním střelišti, co se týká pistolové a puškové střelnice, problémy nemáme. Chápeme, že z jejich pohledu to příjemné není, ale snažíme se dělat maximum pro to, abychom hlukovou bariéru snížili,“ dušuje se správce čestické střelnice Milan Mádr.

Bahníková tvrdí, že při koupi pozemku od obce dostala záruku, že se střílí jednou týdně dvě hodiny v zimě, dvakrát týdně v létě a jednou za měsíc při závodech. To neplatí. „Je to tu dost slyšet. Už se psaly i petice a vůbec to nepomohlo,“ postěžoval si další z obyvatel Olešnice.

Zalesnění a bariéra

Provozovatel střelnice má konkrétní návrhy, jak situaci řešit. „Potřebujeme, aby nám vypočítali studii k tomu, kolik střelců může střílet. Můžeme to v čase nějak omezit,“ nastiňuje Mádr.

Provozovatel chce okolí zalesnit a instalovat bariéru proti hluku, některé tlumicí prvky už osadil. „Nejde nám v žádném případě o likvidaci střelnice, ale o to, aby se rozsah střeleb vrátil k tomu původnímu,“ říká Bahníková. Orličtí ostrostřelci věří, že soud nebude muset rozhodovat a že se s odesilateli předžalobní výzvy dohodnou.