Na obchvatu Čebína hyne zvěř pod koly aut. Silnice narušila migrační koridor a nepočítá s ochranou

Uhynulá zvířata myslivci z nového čebínského obchvatu odklízí i dvakrát denně. Řidiči jim nahlásili už přes dvacet kusů sražené zvěře. „Je to deset kusů srnčího, jedenáct zajíců, bažant, kuna. Za dvanáct dnů je to hodně. Ta zvěř není zvyklá, že je tu najednou silnice,“ řekl myslivec Pavel Plevač.

Projekt obchvatu vznikl před šestnácti lety. Podle investora stavby, kterým je Správa s údržba silnic Jihomoravského kraje, tehdy s ochranou zvěře nepočítal. „Na základě vyjádření příslušných orgánů při řešení stavebního povolení nebylo takovéto opatření stanoveno,“ uvedl ředitel Správy a údržby slnic JMK Roman Hanák.

Zanedlouho se začnou v okolí obchvatu pohybovat i divoká prasata. Riziko srážky se zvěří se tak podle Pavla Plevače zvýší. Ve spolupráci s obcí silničáři připravili řešení. „Naši myslivci vytipovali místa, kde by umístili pachové ohradníky, které by zároveň zvěř nasměrovaly k průchodům, kde by se měla přes komunikaci dostávat,“ řekl starosta Čebína Tomáš Kříž (KDU-ČSL). „Další možností je řešení oplocení, ale to je na přerušované stavbě docela komplikované,“ doplnil vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic JMK Daniel Hynk.

Obchvat Čebína by měli silničáři ještě zabezpečit značkami, které by řidiče upozornily na pohyb zvěře. Pokud by už ke srážce došlo, řidiči by měli myslet na povinnost oznámit událost na policii.