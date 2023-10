Požár v závodě Juty v Turnově způsobil škodu 160 milionů korun. Hašení pokračuje

Kvůli požáru byl vyhlášen zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zatím se obešel bez zranění. V okolí požáru by lidé podle doporučení hasičů neměli větrat. Hasiči na místo povolali specializovanou techniku ze základny v Hlučíně na Opavsku. S její pomocí budou rozebírat konstrukci haly a hledat skrytá ohniska požáru.

„Hořet začalo před desátou večer, podle svědků tomu předcházel obrovský výbuch,“ sdělila z místa redaktorka ČT Jana Šrámková. Podle Šrámkové se nikomu nic nestalo, i zaměstnanci se stačili evakuovat.

„Přenos požáru po celé hale byl opravdu velmi extrémní, kdy my jsme vyhlašovali stupně poplachu ve velmi rychlém sledu, abychom sem soustředili síly a prostředky. Nicméně než jsme soustředili síly a prostředky ze zvláštního stupně, tak nám došlo k přesunu požáru z jedné haly do druhé. Bylo to způsobeno naskladněným materiálem, který se tady všude vyskytuje,“ popsal Krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec.

Turnov: Stále zasahujeme na místě události. Hasiči provádějí dohašovací práce, rozebírání konstrukcí, vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek. pic.twitter.com/75Wgd9Y1am — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lbk) October 11, 2023

Podle něj se při hašení vystřídalo zatím pětatřicet jednotek, tedy zhruba sto sedmdesát hasičů. „Aktuálně na místě zasahuje šestnáct jednotek, zhruba padesát hasičů,“ řekl ředitel hasičů ráno. Požár hasiči lokalizovali už kolem druhé hodiny ráno, dohašování ale potrvá podle Hadrbolce dlouho.

Speciální technika rozebírá halu

„Pomocí speciální techniky záchranného útvaru, obrovského rypadla, rozebíráme první halu, která je ocelové konstrukce, a dostáváme pryč materiál, který je vevnitř uskladněn, a dohašujeme. Jedná se o různé balíky s textilním materiálem, případně materiálem pro výrobu izolací,“ popsal Hadrbolec. Druhá hala se hasí jen zvenčí. „Je tam propadlá konstrukce na velké části haly dovnitř. Museli jsme shodit štítovou zeď a částečně boční zeď, která nás přímo ohrožovala. Vyboulila se ven,“ dodal krajský ředitel hasičů.

Doporučení nevětrat má podle něj spíše preventivní charakter. „Jsou to standardní zplodiny hoření, které se vyskytují při každém požáru a nehrozí žádné akutní nebezpečí. Nejsou tady žádné nebezpečné látky, jsou to přírodní materiály, různé geotextilie a přírodní látky, které v průběhu noci hořely. Ale protože ten požár byl na obrovské ploše a ten vývin toho kouře byl opravdu extrémní, tak jsme požádali o vyhlášení varování pro obyvatele, aby zbytečně nevětrali a nepouštěli si zplodiny hoření do svých vnitřních prostor bytu,“ vysvětlil Hadrbolec. Požár podle něj zasáhl haly o rozměrech 120 krát 20 metrů a 60 krát 20 metrů.

V Jutě hořelo i před dvěma lety

V textilní továrně Juta v Turnově hořelo i v červenci 2021. Likvidace požáru střechy byla náročná, hasiči museli střechu rozebrat. V říjnu 2012 vyjížděli hasiči do turnovské Juty k požáru vzduchotechniky.

Turnovský závod je jedním z několika závodů Juty v Česku, těžiště výroby má firma ve Dvoře Králové nad Labem. Společnost vyrábí textilie pro stavebnictví a zemědělství, umělé trávníky a další technické textilie. Ke konci loňského roku společnost zaměstnávala přes dva tisíce lidí.