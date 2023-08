Po dvaceti letech na ulici získala žena v Brně byt. Sociálního bydlení je ale dle charity málo

První krok z ulice ale může mít i jinou podobu, například začít využívat noclehárnu brněnské charity. Kapacitu má třicet čtyři míst. Většinou bývá plně obsazená na podzim a v zimě. V létě bývá zájem nižší. Letos je to ale jinak. „Jsou tam jenom tři místa volná. Lidé mají strach a obavu, protože i mezi nimi je kriminalita,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Městská část spolupracuje s neziskovou organizací Mezi čtyři stěny. Adepti na sociální bydlení s nimi musejí komunikovat minimálně půl roku. „Abychom nerozhodovali na základě prvního pocitu. To vše pak zvyšuje důvěryhodnost, a také umožňuje obhájit si to, že právě těmto lidem byt nabízíme,“ vysvětlil starosta Židenic Petr Kunc (nestr.).

Vilma Vašková žije na ulici dvacet let, z toho sedmnáct v domku na nářadí v brněnských Židenicích. Poslední roky i s partnerem. V horku, v dešti i v třeskutých mrazech. Teď už ale pomalu začínají balit, od židenické radnice dostala byt. „Úplná nádhera, jsem šťastná,“ říká. Za nájem bude platit tři tisíce korun plus energie. Chce si najít i práci.

Rezervy ale ředitel charity vidí v nabídce sociálního bydlení, která je podle něj slabá. Magistrát zatím pokračuje v projektu Housing First na bydlení pro lidi v nouzi. Letos v rámci něj zabydlí dvacet domácností, v dalším projektu pak čtyřicet. „Projekty už běží, už se schvalují první nájemní smlouvy. Například v Housing First to teď byly dvě,“ řekl mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Podle opozičního zastupitele Matěje Hollana (za Zelené a Žít Brno) je to málo. „Pokud chceme problém vyřešit, a ne ho jenom udržovat, nebo spíš ještě zvětšovat, tak je potřeba v tom razantně zrychlit,“ poznamenal Hollan. Klíčová je ale podle ředitele charity především motivace lidí bez domova samotných.