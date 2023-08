Policie prověřuje fotku Vaňkové a Kerndla s bílým práškem

„Případ prověřujeme,“ reagoval na dotazy České televize Šváb. Podrobnější informace ale odmítl poskytnout.

Vaňková v pondělí televizi Nova řekla, že neví, zda jsou fotky pravé a co na nich je. Původně podle serveru Blesk.cz uváděla, že jde asi o fotomontáž. V pondělí připustila, že by fotografie mohla pocházet ze setkání s mladými lidmi v Brně před několika lety. Nevzpomíná si ale, zda se skutečně stalo to, co ukazuje snímek. Důvod k rezignaci kvůli snímku Vaňková nevidí. Pokud by ale její koaliční partneři měli jiný názor, odstoupí.

Primátorka i její náměstek si vzali do konce týdne dovolenou. Koaliční partneři ani opozice zatím primátorku k rezignaci nevyzvali. Podle asistentky regionálního manažera ODS Moniky Švaříčkové je na pondělí naplánované jednání Oblastní rady ODS Brno-město a Klubu zastupitelů Společně – ODS a TOP 09, která se bude mimo jiné situací zabývat.