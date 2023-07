Snaží se zachránit ohrožené nosorožce, lvům nasadí obojky s vysílačkou. Češi pomáhají africké přírodě

Na výlet do Afriky zvou bubeníci. Třeba do parku Ol Pejeta v Keni, kde pokročilo úsilí vědců o záchranu skoro vyhynulého nosorožce bílého severního. „Máme 29 embryí, po posledním zákroku se nám podařilo vytvořit dalších pět. Zároveň dáváme dohromady skupinu náhradních matek,“ přiblížil postup zoolog Jan Stejskal. První embryo, zatím nosorožce jižního, chtějí experti vložit do těla náhradní matky ještě letos.

Do konce léta spustí zoologové ze Dvora Králové v Tanzanii také značení lvů obojkem s vysílačkou. „Aby bylo možné sledovat, jak se pohybují a jak moc třeba opouštějí hranice národního parku. Monitoring pohybů by měl předejít konfliktům mezi člověkem a zvířetem,“ nastiňuje ředitel zoologické zahrady Přemysl Rabas.

Rwanda zase dostala ze Dvora Králové pět nosorožců černých. První mládě se narodilo v květnu. „To je takový pohádkový příběh, protože ta samice se narodila jako velmi malá, ani ne dvacetikilová, v přírodě by zahynula. Ona se chytla, vyrostla, odjela do Afriky a porodila tam mládě,“ vypráví Rabas.