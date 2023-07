S autobusy na Novojičínsku pomohou řidiči z jiných měst. Společnost musela omezovat spoje

Milan Krakovský ze Sokolova a další řidiči z různých měst přijeli pomoci řešit krizi společnosti Z-Group, která kvůli nedostatku zaměstnanců v uplynulých týdnech musela rušit desítky autobusových spojů. „Máme několik řidičů z Plzně nebo Karlových Varů. My jsme v té kritické situaci za volant autobusu posadili každého, kdo má ruce a řidičské oprávnění, takže řídili dispečeři i předseda představenstva,“ řekl mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

Podle společnosti Z-Group už v těchto dnech jezdí naprostá většina spojů podle jízdních řádů. „Nemyslím si, že to úplně funguje. Fungovalo to o víkendu, teď tam zase mají nějaké výpadky, sice jednotlivé, ale mají. My dopravce penalizujeme,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Radek Podstawka (ANO). „Náhodně se stane, že si třeba řidič zlomí nohu nebo má nějakou příhodu a nepřijde do práce,“ poznamenal Miroslav Slaný.

Pobočka v Kopřivnici má nové vedení

Podle některých řidičů mohou za problémy neshody se současným vedením. „Čekáme, co bude s kopřivnickou pobočkou. Proto část je na nemocenské, část dala výpověď,“ vysvětlil jeden z řidičů. Mluvčí společnosti potvrdil, že pobočka má zhruba půl roku nové vedení, přiznal, že zpočátku mohou vznikat problémy v komunikaci, blíže ale situaci komentovat nechtěl.

„Ukázali mi plán, jak chtějí stabilizovat ten tým, dělají náborové akce,“ řekl Podstawka. Kraj věří, že se situace uklidní, smlouvu se společností má uzavřenou ještě zhruba na rok.