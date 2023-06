Hasičů se zdravotními problémy po zásahu ve Ždánicích přibylo

Hasiči u požáru haly zasahovali z pátku na sobotu, na místě jich bylo kolem 150, vyhlášený byl zvláštní, nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hned při zásahu se lehce zranilo devět hasičů, část z nich ošetřila záchranná služba.

„Poté se ale začali hlásit další, u kterých se po zásahu objevily zdravotní komplikace. Jde o kožní problémy. Někteří říkají, že to není akutní na to, aby vyhledali lékařskou pomoc. My nabízíme preventivní lékařské vyšetření pro všechny, kteří tam zasahovali,“ uvedl Mikoška. Doplnil, že by mohlo jít o stovku hasičů, kteří se přímo podíleli na hasebních pracích.

Hasiči kvůli uniklým chemickým látkám na místě zřídili dekontaminační stanoviště. Po zásahu se museli dekontaminovat, protože se v místě požáru brodili vodou, do které unikla kyselina a louh. Chemikálie se dostaly i do potoka, na místě proto byli i pracovníci České inspekce životního prostředí. Vodu v potoce monitorovala chemická laboratoř.