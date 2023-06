Ústí nad Labem odkoupí za 73 milionů „díru“ v centru města, rozhodli zastupitelé v tajném hlasování

Zastupitelka také vidí problém v tom, že staveniště provází řadu právních pochybností. „To, co tam v současné době stojí, vzniklo bez stavebního povolení jako zajištění stavební jámy a v současné době je to vydáváno za stavbu podle stavebního povolení, které bylo vydáno přitom asi až o sedm let později,“ doplnila.

Cena je podle primátora v pořádku

Žákovská také v pondělí připomněla, že si vlastník půjčil 40 milionů korun a firma pozemek zastavila. Navrhla proto, aby zastupitelé nabídku firmy vzali na vědomí a stavba byla ještě řádně posouzena. Koalice pro její návrh nehlasovala. Způsob hlasování ji mrzí, uvedla. „Počkáme, jestli město skutečně koupí pozemek, a zvážíme podání trestního oznámení,“ dodala.

Rozhodnutí zastupitelstva vítá primátor Petr Nedvědický (ANO), podle kterého bude mít odkup staveniště pro město přínos. Doplnil, že majitel původně požadoval zhruba sto milionů korun.

Staveniště kdysi město soukromé firmě UDES prodalo za 44 milionů korun, podle primátora firma do stavby dalších 35 milionů korun investovala. „Z logiky těchto jednoduchých počtů 'díra' tuto hodnotu má,“ řekl Nedvědický, podle kterého je stavební povolení platné.