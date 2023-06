Jedovatý pesticid zabil letos už deset orlů. Jejich malou populaci to ohrožuje, varují ornitologové

Traviči bývají často pytláci, kteří se chtějí zbavit škodné. Jako jed využívají převážně jedovatý pesticid karbofuran. Dravci, kteří se živí uhynulými zvířaty, se pak sami stávají oběťmi. Zachránit se podaří jen málokterého, který mršinu s jedem pozře. „Protilátkou proti karbofuranu je atropin, ale je to složitá veterinární problematika,“ zdůraznil ornitolog David Horal z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Vzácné dravce se ornitologové snaží ochránit s pomocí vycvičených psů. „Ukáží cokoliv, co najdou mrtvého. Plus trénujeme i na návnady, což jsou živočišné zbytky, ale někdy to bývá třeba i chleba,“ řekla Hlubocká.

V Česku byli dosud za trávení dravců odsouzeni jen dva lidé. Jedním byl rybníkář z Klatovska, který na Strakonicku otrávil dva orly a dva krkavce, druhým myslivec, který na Břeclavsku otrávil několik kriticky ohrožených luňáků červených.