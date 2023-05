Autobusy v Jihlavě budou jezdit na bioplyn z nedaleké farmy

V Herálci u Humpolce stojí bioplynová stanice a u ní je zařízení, které dokáže stlačit plyn do mobilních zásobníků. Takové zatím v Česku nemá obdoby. K výrobě stlačeného bioplynu využívají místní zemědělci jen plodiny a odpady z vlastního hospodaření. „V našem případě se především jedná o mix z travních senáží, z druhých a dalších sečí. To znamená těch, které už nejsou primárně určené ke krmení dobytka. K tomu přidáme hovězí kejdu a hnůj a jablečné zbytky ze sušárny,“ vyjmenoval energetický expert společnosti SUR LIE Ondřej Malinovský.

Pak svoji práci udělá nově nainstalované zařízení. Bioplyn vyčistí do formy biometanu v kvalitě zemního plynu. Přes výdejní bod jde plyn do tlakových lahví na kontejneru. Přeprava natlakovaných lahví má svá úskalí. S tím si ale v Herálci poradili. „V České republice neexistují auta, která by byla připravena na přepravování takovýchto svazků lahví, takže v rámci našeho projektu bylo nutné pořídit i vlastní auto, které bylo uzpůsobeno přímo pro převoz,“ vysvětlil Malinovský.

První autobusy vyjedou v červenci

V dopravním podniku tento zdroj ekologických pohonných hmot vítají. „My jsme docílili toho, že jsme diverzifikovali zdroje stlačeného zemního plynu pro potřeby našich autobusů mezi klasickou dodávku zemního plynu a bioplynu, což je z pohledu budoucnosti velice bezpečné,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner.

V podniku připravují stojany na čerpání bioplynu a plochy na uskladnění kontejnerů s láhvemi. První autobusy by na tento nízkoemisní ekologický pohon měly vyjet začátkem července.