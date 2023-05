Harrachov žaluje ministerstvo financí kvůli nájemním domům. Chce postavit nové

Byty postavil na začátku 90. let státní podnik Crystalex jako služební pro skláře. Převést je měl na obec, která poskytla pozemky a měla je spravovat. Jenže potom přišla privatizace.



„Tato část privatizace byla shledána neplatnou, domy tam stojí bez právního titulu, jelikož nám do doby kolaudace převedeny nebyly,“ popsal starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov).



„Bourání domů vylučujeme a nechápeme, proč město navrhuje postup, který by desítky jeho občanů připravil o střechu nad hlavou,“ ohradil se mluvčí ministerstva.