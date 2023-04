Modernizace libereckého bazénu začne nejdřív v lednu. Dva roky má být zavřený

Podle Židka by částečné zachování provozu areálu znamenalo prodloužení rekonstrukce o dalších deset měsíců, navíc by před tím bylo nutné projekt přepracovat. To by podle něj zahájení modernizace oddálilo o další rok a půl.

Zástupkyně jednoho plaveckého oddílu na úterním jednání uvedla, že tímto krokem připraví jedenáct set plavců od přípravných kurzů až po reprezentanty o dva roky plavání. „Rozumím tomu, co říkáte. Toto ale vidím jako nejrychlejší a nejjednodušší řešení,“ reagoval Židek. Zároveň přislíbil, že se město bude snažit plaveckým oddílům pomoci se zajištěním náhradního bazénu v jiném městě, a to včetně dopravy. Podle některých účastníků úterního setkání je ale volná kapacita nejbližších bazénů takřka nulová.

Podle Židka by chtěli firmu, která rekonstrukci bazénu provede, začít vybírat letos v červnu. Předpokládá, že soutěž potrvá zhruba půl roku a staveniště by chtělo město předat vybrané společnosti příští rok v lednu nebo únoru. „Doba výstavby je předpokládána na 24 měsíců,“ dodal náměstek. Výstavbu podle něj zaplatí město ze svého rozpočtu, nového úvěru i dotací, o které chce radnice žádat.

Úspora patnáct milionů ročně

Liberecký plavecký areál na Tržním náměstí je z poloviny osmdesátých let minulého století. Jsou tam tři bazény včetně padesátimetrového, dva tobogany, vířivky, skluzavka, sauny, Kneippův chodník a další atrakce. Opravu sportoviště nutně potřebuje – důležitá technologická zařízení dosluhují, střechou zatéká. Nevyhovující je i zasklení budovy, vana hlavního bazénu prosakuje. Loni měl bazén přes 460 tisíc návštěvníků.

V plánu je kompletní rekonstrukce areálu. „Z dnešního stavu zůstane jen skelet, děláme kompletně bazén nový,“ uvedl na projednání projektant Tomáš Mrázek. I po rekonstrukci by měl ale areál zůstat v duchu původní architektury s typickou červenou mozaikou a bílými keramickými obklady. Nejvýraznější změnou po přestavbě bude, že v něm nebudou samostatné šatny pro muže a ženy v přízemí, ale vznikne jedna velká bezbariérová v suterénu objektu.

Wellness bude nově na místě dnešních dámských šaten a fitness tam, kde jsou nyní ty pánské. Na svém místě kromě bazénů zůstane jen restaurace. Židek očekává, že díky modernizaci ušetří ročně na energiích zhruba třetinu, což by při dnešních cenách znamenalo patnáct milionů korun ročně.