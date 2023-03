Budoucnost nemocnice v Sušici je stále nejistá. Město jedná s krajem o podmínkách převzetí

Na interním oddělení, kde byl podstav, dali ke konci února výpověď další tři lékaři včetně primáře a jeho zástupce. Po roce v čele nemocnice ke konci února odešel i jednatel nemocnice Luděk Cibulka.

Najít do sušické nemocnice nového ředitele se městu nepodařilo, funkci jednatele proto od začátku března převzal místostarosta Karel Požárek. Nemocnice se dlouhodobě potýká s problémy, chybí jí lékaři. V lednu muselo uzavřít interní oddělení.

Město vedení hejtmanství navrhuje, aby měl kraj nemocnici v nájmu a provozoval ji. Město by peníze z nájmu dávalo do oprav budov. Plzeňský kraj by chtěl nemocnici převzít celou včetně budov, aby mohl například čerpat dotace.