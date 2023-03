Ve zlínské zoo se vylíhly rekordní dvě desítky mláďat želvy ostruhaté

Ve zlínské zoologické zahradě se vylíhnul rekordní počet mláďat želvy ostruhaté. Podle chovatelů je to díky lepším podmínkám, želvy obývají novou expozici, která byla otevřena loni. Zlínská zoo chová největší africké suchozemské želvy šest let. Dospělý samec váží až devadesát kilogramů, samice bývá menší, dožívají se víc než padesáti let.