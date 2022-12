V noci bylo pod minus dvaceti. Na silnicích hrozí sněhové jazyky, v dalších dnech by mohlo opět silně sněžit

I přes den pod nulou

Ačkoli by se mělo mírně oteplit, průměrné celorepublikové denní teploty zůstanou i v příštích dnech pod nulou. Ve středu bude maximálně minus 5 až minus 1 stupeň Celsia, ve čtvrtek a pátek minus 3 až plus 1 stupeň. Do toho bude sněžit, výjimečně hrozí na jihu území namrzající déšť. Na Moravě a ve Slezsku by mohlo v pátek sněžit i více, ČHMÚ nejspíše vydá výstrahu, podle níž napadne za den pět až patnáct centimetrů.

O víkendu mrazy opět zesílí. Nejchladnějším dnem bude nejspíše neděle, pak začnou teploty zase stoupat a v polovině příštího týdne by se mohly dostat v průměru nad nulu.