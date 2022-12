Pražské arcibiskupství prodá vedle Jindřišské věže možná i hotel v Dolních Břežanech

Věž prodává arcibiskupství za 75 milionů korun, do konce roku pak dalo čas Praze, aby mohla připravit vlastní nabídku na případnou koupi. Arcibiskupství také jedná s obcemi, spolky či nadacemi o možném převodu nevyužívaných kostelů či hřbitovů. Balík připomněl, že kostel prodat nelze, ten je možné pouze převést na jiného majitele.

Doplňkovými aktivitami v ekonomice mají být pachty a finanční investice. Za tímto účelem založilo arcibiskupství Skupinu AP, která má umožnit efektivní hospodářskou činnost. Nově vzniklá struktura bude kombinace nadací, svěřenského fondu a obchodních společností. S investicemi do nájemního bydlení už arcibiskupství začalo, dlouhodobě chce mít tisíc nájemních bytů a buduje vlastní realitní kancelář XPlace Services, která je součástí struktury Skupiny AP.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) uvedla, že jde o zajímavou nabídku, ale pro městskou část je cena věže příliš vysoká. Zastupitelé o tom budou jednat příští středu. „Bohužel, podle mého názoru cena přesahuje možnosti našeho rozpočtu a zastupitelům to nedoporučím,“ řekla.

Luxusní hotel je pro církev ztrátový

Balík také poznamenal, že arcibiskupství zvažuje i prodej hotelu Clara Futura v Dolních Břežanech. Ten vznikl přestavbou tamního zámku, který byl až do znárodnění téměř tři stovky let majetkem arcibiskupství pražského.

Po restitucích ho církev dostala zpět ve špatném stavu a za 250 milionů korun ho v letech 2015 až 2018 rekonstruovala, hotel je však ztrátový. Arcibiskupství chce případný zisk z prodeje směřovat do Arcibiskupského gymnázia a výstavby logopedické školy.

Své první nájemní byty již arcibiskupství převzalo, jde zatím o 63 bytů různých velikostí na pražském Zličíně, arcibiskupství bude v této lokalitě provozovat ještě restauraci a dvě prodejny. Nyní má nasmlouvané tři stovky nových bytů, které by měly být k dispozici do konce roku 2025.

Jedná i o nákupu dalších bytových domů, rozjednáno je zhruba sto bytů. Arcibiskupství chce kupovat zásadně nové a velké bytové komplexy a dlouhodobě by chtělo mít ve vlastnictví tisíc bytů. Do nájemního bydlení jako svého zdroje příjmů chce vložit do roku 2025 téměř tři miliardy korun.

Katolická církev se plánováním investic připravuje na dobu, kdy od roku 2030 nebude již dostávat příspěvek od státu na svoji činnost. Balík uvedl, že v roce 2030 bude pražská arcidiecéze na pokrytí hlavní činnosti, tedy na duchovní činnost, potřebovat půl miliardy korun. Nejméně takovou sumu si tedy musí vydělat, a to především z hospodářské činnosti, kterou doplní dary věřících a případné granty od státu či z dalších zdrojů.