Soud v Liberci potrestal osm mužů za nedovolené ozbrojování podmínkami. Dohodli se na vině a trestu

Policisté zajistili před třemi lety při domovních prohlídkách 97 střelných zbraní, z toho 26 samopalů, a také přes 24 tisíc nábojů. Později zjistili, že některé ze zbraní drželi muži legálně. Podle státního zástupce Miroslava Mareše ale nezjistili, že by s některou ze zajištěných zbraní byl spáchán násilný trestný čin. „Proto znalecké zkoumání trvalo tak dlouho, protože zbraně byly podrobeny těmto expertizám. Jednalo se vesměs o zbraně, které před tím byly znehodnoceny a opět uvedeny do funkčního stavu,“ řekl Mareš.

V případu bylo původně devět obviněných, jeden z nich ale během vyšetřování zemřel. Osmi mužům z Liberecka, Jablonecka a Pardubicka soud ve čtvrtek uložil podmíněné tresty od 26 měsíců do tří let se zkušební dobou od 30 měsíců do pěti let a rozhodl o zabavení zbraní. Dvěma mužům navíc za předchozí porušení podmínky uložil probační dohled. Případem v takovém rozsahu se liberecký soud podle předsedkyně senátu Denisy Šmídové zabýval poprvé.

Nešlo o organizovanou skupinu

Vyšetřování případu trvalo zhruba tři roky. Před soudem stanuli muži, pro které byly zbraně koníčkem. „Naštěstí nešlo o nějakou organizovanou skupinu, ale byli to jedinci na sebe navázaní v rámci svého zájmu o zbraně,“ řekla předsedkyně senátu.

Díky uzavření dohody o vině a trestu se dokazování u soudu v případu neprovádělo. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou na odvolání kvůli kontrole položek, u kterých soud rozhodl, že propadnou státu. „Je třeba zkontrolovat trest propadnutí věci, kdy se jedná o desítky položek a je potřeba zjistit, zda soud ve všech případech vyhověl návrhu,“ řekl po vynesení rozsudku státní zástupce. Nepředpokládá ale, že by se odvolal.