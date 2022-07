V Děčíně začala oprava jižní části Nového mostu přes Labe. Uzavírka může způsobit kolony

Na jižní části se bude v pondělí provádět diagnostika, v úterý najede těžká technika. „Obrousí se všechny asfaltové vrstvy až na samotnou mostovku. Jde o to najít trhliny, které jsou v izolacích i na betonovém mostě, sanovat je, opravit je, kompletně most natřít, položit novou vrstvu všech izolací, podkladní asfalt, osadit nová svodidla, opravit dilataci, což jsou otvory v části mostu tak, aby se mohl v rámci počasí roztahovat a smršťovat, osadit nové dopravní značení a zprovoznit co nejdříve,“ popsal Ondřej Šuch ze společnosti Skanska, která opravu provádí.

„Most spojuje obě části Děčína a provoz ve směru od Teplic na Liberec. Řadu let město, ačkoliv není vlastníkem, poslouchalo nářky řidičů na jeho špatný stav, výmoly, jsme rádi, že se teď konečně opraví, nezbývá než požádat o trpělivost,“ řekl mluvčí radnice Luděk Stínil.

Rekonstrukce Nového mostu začala v loňském roce. Na konci června skončila oprava severní části, dva týdny mohli řidiči využívat celý most. Náklady na opravu odhaduje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem, na dvaasedmdesát milionů korun bez DPH.

Opravy prodlouží životnost mostu o 20 let

Termín dokončení rekonstrukce celého mostu je polovina září. „Nejpozději 1. září bude celý most zprovozněn, pak už se budou provádět práce, které nezasánou do provozu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Teprve po odkrytí vrchních vrstev bude jasné, jak náročná bude oprava. „Podle stavu izolace a spodních vrstev se bude odvíjet technologie a také finanční náročnost,“ řekl Rýdl.

Pracovat na mostě bude několik desítek lidí. Podle Šucha je mezi nimi řada specialistů, kteří musí obsluhovat frézy nebo laserem naváděné stroje. Jiné automobily než ty zhotovitele se na opravovaný úsek nedostanou. „Přesto si musíme dávat pozor, přeci jen pracujeme nad řekou ve výšce,“ řekl Šuch. Po opravě bude životnost mostu prodloužena podle ŘSD o dalších patnáct až dvacet let.

Uzavírky jsou i jinde ve městě

Město počítá, že lidé, kteří pojedou přes centrum nebo do Boletic, využijí sousední Tyršův most. „V době dopravní špičky se i tam mohou tvořit kolony,“ upozornil Stínil. Uzavírky jsou i jinde ve městě, opravuje se silnice směrem na Boletice, v Litoměřické ulici se upravuje křižovatka a chodníky. Další uzavírka je v Obloukové ulici, kde se připravuje vjezd do nového supermarketu. Tam se omezení dotýkají i MHD.

Na dva dny se v tomto týdnu uzavře cesta z Děčína do Dolního Žlebu kvůli pracím na železničním mostě. Od 13. do 15. července nevjedou motoristé přes den do Dolního Žlebu. Využít bezplatně budou moci v této době přívoz.