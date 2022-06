Ukrajinské děti se mohou seznámit s Rychlými šípy. Přátelé Jaroslava Foglara vydali překlad

Sdružení přátel Jaroslava Foglara chtělo pomoct ukrajinským dětem v České republice. „Došli jsme k tomu, že nejlepší bude, když pomůžeme něčím, co sami nejlíp umíme. Že přeložíme Rychlé šípy do ukrajinštiny,“ vysvětlil mluvčí sdružení Martin Vérteši. Sešity nyní putují do ukrajinských center a do škol.

„Co bylo nejtěžší, tak z těch tří stovek komiksových příběhů vybrat sedmnáct, které se do toho sešitu dostanou,“ přiblížil Vérteši.

Sešit komiksových příběhů Rychlých šípů vydali v ukrajinštině v půlce června v nákladu dvou tisíc kusů nadšenci ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Sešity nyní putují do ukrajinských center i jinam.

Jedním z míst, kde Foglarovci sešity rozdávají, je Základní škola Staňkova. pic.twitter.com/OgLcHSopKQ — Michal Cejka (@Cejka_CT) June 23, 2022

Ukrajinskou verzi dostala na starosti kyjevská rodačka Irina Zabijaka. Překlad jí trval tři týdny. Největší problém pro ni bylo přenést typické české prostředí do ukrajinského jazyka a přeložit zastaralá slova. „Zároveň jsou tam některé věci, nad kterými ani nemusíte přemýšlet, protože jsou velmi současné. Je tam i ten komiks o lidech, kteří se přistěhovali, protože se jedná o období před druhou světovou válkou. A teď jsme v úplně stejné situaci,“ řekla překladatelka.

Kromě příběhů Mirka Dušína a jeho přátel najdou čtenáři i dvanáct stran příběhů Rychlé Veverky od brněnského malíře Pavla Čecha a další drobnosti, jako je třeba návod, jak lovit třináct bobříků.